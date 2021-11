Een persoon heeft zichzelf dinsdag aangegeven bij de politie in verband met de dodelijke steekpartij op de Pier in Scheveningen in augustus vorig jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse politie aan NU.nl na berichtgeving door AT5.



Volgens de Amsterdamse stadszender gaat het om de voortvluchtige Tyrece B., leider van drillrapgroep 73 De Pijp. De politie zocht de drillrapper vanwege verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij, waarbij de negentienjarige Rotterdammer Cennethson 'Chuchu' Janga om het leven kwam.

B. liet op een livestream op Instagram zien dat hij samen met twee mannen aanwezig was op het politiebureau om zichzelf aan te geven. "Dit is Tyrece B., hij wordt gezocht. Hij moest zich melden", zegt een van de mannen tegen een agent aan de receptie. "Dit is de laatste man. Deze gast heeft het lang volgehouden", zegt de ander.

Janga kwam om het leven tijdens een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. Begin november legde de rechtbank van Den Haag twee mannen elf jaar celstraf op voor de dodelijke steekpartij in Scheveningen. In april werd al een verdachte veroordeeld tot vijf jaar cel.