Naar aanleiding van de rellen van afgelopen weekend zijn inmiddels 173 mensen gearresteerd. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog "vele arrestaties" zullen volgen.

"In de afgelopen dagen en nachten hebben groepen relschoppers extreem veel geweld gebruikt tegen politieagenten, brandweer- en ambulancepersoneel", schrijft Grapperhaus. "Grote groepen mensen gooiden met vuurwerk met de kracht van explosieven en stenen, belaagden hulpverleners, staken auto's in brand en lieten een spoor van vernieling achter in verschillende steden."

Volgens de minister is de impact op hulpverleners groot. "Dat sterkt mij in mijn vastberadenheid om dit samen met de burgemeesters, het OM en de politie op alle fronten aan te pakken. Dat betekent inzetten op gericht en intensief opsporingsonderzoek en - zoals het Openbaar Ministerie heeft aangegeven - zoveel als mogelijk inzetten op snelrecht."

In zaken die meer onderzoek vergen, worden verdachten berecht volgens het snelrecht. De verdachte moet dan binnen veertien dagen voor de politierechter verschijnen.

Uit de overleggen met burgemeesters, de politie en het OM blijkt volgens Grapperhaus dat het geweld in sommige steden zeer goed georganiseerd was. "Soms is sprake van georganiseerde groepen van volwassenen, maar we zien ook minderjarigen bij de aangehouden personen."

Onrust begon vrijdag in Rotterdam

De onrust ontstond vrijdag in Rotterdam, waar een demonstratie tegen plannen voor een 2G-maatregel uit de hand liep. Zaterdag en zondag waren er rellen in onder meer Den Haag, Katwijk, Bunschoten en op Urk.

"Dit is puur geweld onder het mom van demonstreren", zei demissionair premier Mark Rutte maandag over de rellen. Koning Willem-Alexander bezocht maandag Rotterdam en voerde daar gesprekken met het politie-, brandweer- en ambulancepersoneel dat vrijdag werd ingezet. De koning zei te spreken "namens 90 procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan".