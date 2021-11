Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat loterijbaas Robbie dos Santos niet vervolgen voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Dat heeft het OM maandag bekendgemaakt.

Dos Santos was enige tijd verdachte, meldt het OM. In dat kader zijn er huiszoekingen verricht en zat hij in 2019 enkele weken vast. Nu laat het OM weten dat het niet doorgaat met vervolging omdat er "geen wettig en overtuigend bewijs" is dat de eigenaar van een van de grootste loterijen op het eiland betrokken was bij de moord.

Het OM heeft Dos Santos en zijn advocaat van de beslissing op de hoogte gesteld. Hij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse strafpleiter Stijn Franken, oud-advocaat van onder anderen Willem Holleeder, en de Curaçaose advocaat Eldon 'Peppie' Sulvaran.

In deze zaak is de halfbroer van Dos Santos, oud-minister George Jamaloodin, eerder dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is hij verantwoordelijk voor het uitlokken van de moord op Wiels.

Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten. Hij was toen politiek leider van de partij Pueblo Soberano (Onafhankelijk Volk). De politicus had aangekondigd onderzoek te willen doen naar de loterijverkoop op Curaçao. Het is meer dan acht jaar later nog steeds niet duidelijk of de moord daarmee te maken heeft.