De politie heeft maandagmiddag in een jeugdinrichting in Spijkenisse een verdachte neergeschoten na een steekincident. De verdachte is in zijn been geraakt, meldt de politie.

Agenten waren gealarmeerd na het incident in Jeugdinrichting De Hartelborgt, waarbij een medewerker werd gestoken met een mes, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Toen de agenten de verdachte wilden aanhouden, luisterde hij niet en kwam hij met het mes op hen af. Een agent voelde zich genoodzaakt een schot te lossen.

De verdachte en de gewonde medewerker zijn aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Medewerkers van de jeugdinrichting krijgen nazorg.