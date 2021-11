De gemeente Zwolle heeft een noodverordening afgekondigd voor maandagavond, omdat er rellen worden verwacht in het centrum. In de Overijsselse stad staat een coronaprotest gepland. De gemeente meldt dat het signalen heeft ontvangen dat mensen maandagavond in de binnenstad onrust willen stoken in plaats van betogen.

Verschillende gemeenten zoals Enschede, Groningen en Roermond kondigden afgelopen weekend ook al noodverordeningen af uit angst voor rellen. De maatregel maakt het mogelijk om mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Ook mag de politie preventief fouilleren.

De afgelopen drie dagen kwam het in meerdere plaatsen in Nederland tot ongeregeldheden, waarbij de politie moest ingreep toen met name jongeren agenten belaagden, vuurwerk afstaken en vernielingen aanrichtten. De onrust in het land begon met de rellen vrijdagavond in Rotterdam.

Tientallen relschoppers in verschillende dorpen en steden zijn opgepakt afgelopen weekend. In Lelystad is zondag een zestienjarige jongen aangehouden voor opruiing, nadat hij op internet had opgeroepen om die dag te gaan rellen tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod.