De rellen van de afgelopen dagen in verschillende steden waren volgens demissionair premier Mark Rutte "puur geweld onder het mom van demonstreren". Hij laat maandag weten dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen.

Rutte zegt zich te realiseren dat er in de samenleving veel spanningen zijn "omdat we al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona". Hij benadrukt het recht op demonstraties altijd te zullen verdedigen, "maar ik zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken tegen politie en ambulancemedewerkers onder het mom van 'we zijn ontevreden'".

De onrust in het land begon vrijdag met coronarellen in Rotterdam. Een demonstratie tegen de mogelijke invoering van het 2G-beleid (alleen een coronatoegangsbewijs voor mensen die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn of van de ziekte hersteld zijn) liep daar volledig uit de hand. Politieauto's werden in brand gestoken en hulpdiensten bekogeld. Meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd en acht personen zitten nog vast.

Zaterdag werden ook tientallen personen aangehouden in Den Haag, Roermond, het Limburgse Stein en op Urk. Ook bij deze ongeregeldheden werd veel zwaar vuurwerk afgestoken. Zondag hebben agenten in Groningen, Enschede, Leeuwarden, Tilburg en Roosendaal zeker 26 personen opgepakt bij soortgelijke ongeregeldheden.