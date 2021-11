Agenten hebben zondagavond in Groningen, Enschede, Leeuwarden, Tilburg en Roosendaal zeker 26 personen opgepakt bij ongeregeldheden. Het was al de derde avond op rij waarin het onrustig was in een of meerdere Nederlandse steden.

Het merendeel van de relschoppers werd opgepakt in Roosendaal (15). Daar waren jongeren in de weer met vuurwerk, ging een auto in vlammen op en moest een wijk worden afgesloten om groepen relschoppers te scheiden.

In zowel Leeuwarden als Groningen werden drie personen opgepakt, melden regionale media. In Enschede zijn volgens krant Tubantia vijf mensen gearresteerd, wat het totale aantal arrestaties op 26 brengt. Diverse politiekorpsen sluiten nieuwe arrestaties echter niet uit.

In Enschede en Groningen kondigden de burgemeesters een noodbevel af om de openbare orde te herstellen. Als iemand dat bevel niet opvolgt, kan diegene worden aangehouden. In de beide steden en Tilburg hadden relschoppers zich verzameld nadat ze via sociale media waren opgeroepen om te komen rellen.

67 Voor derde avond op rij onrustig op meerdere plekken in het land

Ook tientallen arrestaties op vrijdag en zaterdag

Ook op vrijdag- en zaterdagavond was het onrustig in meerdere Nederlandse steden. Afgelopen zaterdag werden tientallen personen aangehouden in Den Haag, Roermond, het Limburgse Stein en op Urk. Ook bij deze ongeregeldheden werd veel zwaar vuurwerk afgestoken. Tevens moesten de Eredivisie-wedstrijden AZ-NEC, Heracles Almelo-Fortuna Sittard en SC Cambuur-FC Utrecht stilgelegd worden, omdat supporters het stadion binnendrongen.

De onrustige periode begon vrijdag met coronarellen in Rotterdam. Een demonstratie tegen de mogelijke invoering van het 2G-beleid liep daar volledig uit de hand. Het aantal demonstranten groeide snel en er ontstond een grimmige sfeer. Politieauto's werden in brand gestoken en hulpdiensten werden bekogeld.

Agenten besloten gericht op relschoppers te schieten, omdat zij zich in het nauw gedreven voelden. Vier personen liggen nog met een schotwond in het ziekenhuis. Eén agent ligt in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn been. Meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd en acht personen zitten nog vast.