De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is in beide richtingen weer open. De weg was urenlang afgesloten vanwege twee ongelukken in de buurt van Kerkdriel.

Op de omleidingsroute via Waalwijk was het een stuk drukker dan gebruikelijk, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Zeker in de ochtendspits stonden daar veel files.

Op de weg richting Den Bosch vloog om 3.50 uur bij Kerkdriel een vrachtwagen in brand en daarom werd de weg afgesloten. Niet veel later moest de A2 richting Utrecht worden afgesloten vanwege een ongeval met twee vrachtwagens.

De vrachtwagen die in brand was gevlogen, vervoerde een lading plastic korrels. Veel van die korrels kwamen op de weg terecht en moesten worden opgeruimd. Daarna werd een rijstrook vrijgegeven. Maandagmiddag kon de hele weg weer gebruikt worden.