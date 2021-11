Zondagavond is het opnieuw onrustig op straat op meerdere plekken in het land. In Enschede is een noodverordening afgegeven in de binnenstad. Ook in Leeuwarden, Roosendaal, Groningen en Tilburg moet de politie optreden vanwege ongeregeldheden. In Noord-Limburg hebben preventieve politiecontroles geleidt tot arrestaties.

Het Enschedese noodbevel is om 20.30 uur ingegaan en geldt tot in ieder geval maandagochtend 7.00 uur. In het centrum hangen groepen jongeren rond, die zijn daar naar aanleiding van een oproep op sociale media om te komen rellen, aldus een gemeentewoordvoerder. Het noodbevel maakt het mogelijk om mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Wanneer die order niet wordt opgevolgd, kan iemand worden aangehouden.

In de binnenstad van Groningen heeft de politie de Grote Markt 'leeg geveegd', nadat jongeren daarnaartoe waren gekomen om te rellen, meldt het Dagblad van het Noorden. In de stad is volgens de krant sprake van een grimmige sfeer. Relschoppers zouden onder meer met vuurwerk naar agenten hebben gegooid en diverse vernielingen hebben aangericht in de stad.

Eerder op de dag werd in Groningen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen, dat zou vreedzaam zijn verlopen, aldus RTV Noord. Daarna werd via online kanalen opgeroepen om 's avonds te rellen.

Veel vuurwerk in Tilburg en Roosendaal

Ook in Tilburg is het zondagavond onrustig. Tientallen jongeren zijn in het Sint Pieterspark bijeen gekomen om vuurwerk af te steken, meldt Omroep Brabant. Volgens de zender zijn ook prullenbakken vernield. Demonstranten zouden zich verzameld hebben na een oproep op het sociale medium Snapchat uit protest tegen het vuurwerkverbod en de 2G-plannen van het kabinet.

Verderop in de provincie zijn ook in Roosendaal groepen jongeren in de weer met vuurwerk. In de wijk Langdonk is de politie, waaronder de Mobiele Eenheid, in grote getale aanwezig, aldus Omroep Brabant. Meerdere mensen zouden zijn aangehouden. Bij een basisschool zou brand zijn ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom.

In Leeuwarden ging het zondagavond mis tijdens het Eredivisie-duel Cambuur Leeuwarden-FC Utrecht. Fans van de thuisploeg drongen het stadion binnen en staken vuurwerk af. Buiten het stadion is met vuurwerk en stenen naar de massaal aanwezige ME gegooid en zijn containers in brand gestoken. Boven de stad cirkelt een helikopter, meldt Omrop Fryslan.

Noodverordeningen in Limburg

In de Limburgse gemeenten Stein en Roermond geldt nog steeds een noodverordening vanwege ongeregeldheden zaterdag aldaar. Daarom mag de politie preventief fouilleren. Dat heeft zondagavond geleid tot vijf aanhoudingen wegens het bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, aldus de politie.

Verder zijn ook in andere delen van Noord-Limburg agenten op "zichtbare en onzichtbare wijze" aanwezig, meldt de politie. Ook de komende dagen blijft de politie letten op "mogelijke signalen dat er onrust dan wel ongeregeldheden zouden kunnen ontstaan".

Op meerdere plekken in Nederland was het zaterdagavond ook al onrustig. Een dag na de coronarellen in Rotterdam werd de politie ook in andere steden bekogeld met (zwaar) vuurwerk. Via sociale media werden mensen opgeroepen om op verschillende plekken samen te komen om vuurwerk af te steken. Tientallen personen werden aangehouden.