In de rust van de Eredivisie-wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle (4-0) zijn zondag 24 supporters aangehouden rond stadion De Kuip in Rotterdam, meldt de politie zondagavond.

De aanhoudingen volgden nadat een groep van zo'n zestig tot zeventig supporters zich buiten het stadion tegen de Mobiele Eenheid (ME) had gekeerd en agenten had bekogeld met vuurwerk, blikjes en een dranghek.

Voor de wedstrijd hadden zich zo'n 250 supporters verzameld rond het stadion. Bij de aftrap staken ze vuurwerk af en zongen ze liederen. Toen in de rust Feyenoord met 4-0 voor stond, was dat "voor een deel van de supporters reden om de kroeg in te gaan, weg van het stadion", aldus een politiewoordvoerder.

Een deel bleef achter en keerde zich vervolgens tegen de politie, die daar aanwezig was in verband met de onrust van de afgelopen dagen in de stad en verder in het land. "Zaterdag drongen supporters voetbalstadions binnen, onder meer bij Heracles. Dat is iets dat je niet wilt hebben en niet mag. Daarom waren we daar aanwezig", zei de woordvoerder. Tot de rust was de sfeer goed, "totdat mensen met spullen gingen gooien".

De ME reageerde door met busjes door de groep te rijden om de relschoppers zo uit elkaar te drijven. Iemand gooide daarop een dranghek naar een politiebusje. Diegene en zestien anderen werden aangehouden. "Een deel zal vanavond worden heengezonden, een ander deel zal mogelijk de nacht op het bureau verblijven omdat ze van een zwaarder feit worden verdacht."

Al met al duurde de onrust enkele minuten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De tweede helft van de wedstrijd kon zonder problemen of vertraging worden begonnen.