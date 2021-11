De politie zet twintig rechercheurs in om de rellen van vrijdagavond op de Coolsingel in Rotterdam in kaart te brengen. Het zogeheten Team Grootschalig Optreden (TGO) gaat, onder leiding van het Openbaar Ministerie, op zoek naar meer relschoppers. Dat meldt de politie zondag.

Het team gaat "zo snel mogelijk en zoveel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden", meldt de politie zondag. Momenteel zitten er al 51 verdachten vast in verband met de rellen. Volgens de politie kwamen de relschoppers uit verschillende delen van het land.

Bij de uit de hand gelopen coronademonstratie heeft de politie "vanwege de gevaarlijke situatie" gericht op relschoppers geschoten. Verschillende personen raakten gewond doordat zij getroffen werden door een politiekogel. Een aantal van die gewonden ligt nog in het ziekenhuis. Vanwege het medisch beroepsgeheim is onduidelijk hoe erg hun verwondingen zijn, meldt de politie zondag.

Volgens de politie voelden agenten zich ontzettend in het nauw gedreven toen zij werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Eén agent ligt daardoor nog in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn been. Een groot aantal andere politiemensen liepen lichte verwondingen en gehoorschade op. Ook journalisten en hulpverleners kregen het zwaar te verduren, aldus de politie.

De rechercheurs zijn begonnen met het veiligstellen van camerabeelden van de rellen. Ook ontving de politie filmpjes van mensen die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek. De Rijksrecherche onderzoekt ook de aanleiding voor de gerichte schoten van de politie. Zo'n onderzoek is standaard als een agent een vuurwapen heeft gebruikt.