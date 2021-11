Van de 49 mensen die werden opgepakt wegens hun betrokkenheid bij de rellen van vrijdagavond in het centrum van Rotterdam, zitten er nog acht vast, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondagavond. Verder lijkt het er inmiddels op dat niet drie, maar vier mensen zijn geraakt door politiekogels, aldus het OM.

Zaterdag meldde de politie nog dat er drie mensen waren geraakt door een kogel. Het cijfer vier werd toen ook gecommuniceerd, maar later werd dat weer ingetrokken omdat er sprake was van een misverstand. Een aantal van die gewonden ligt nog in het ziekenhuis. Vanwege het medisch beroepsgeheim is onduidelijk hoe erg hun verwondingen zijn.

Agenten besloten om gericht op relschoppers te schieten "vanwege de gevaarlijke situatie". Volgens de politie voelden agenten zich ontzettend in het nauw gedreven toen zij werden bekogeld met stenen en vuurwerk.

Eén agent ligt nog in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn been. Een groot aantal andere politiemensen liepen lichte verwondingen en gehoorschade op. Ook journalisten en hulpverleners kregen het zwaar te verduren, aldus de politie.

De acht relschoppers die nog vastzitten worden van verschillende feiten verdacht, waaronder openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. De meeste verdachten komen uit de directe omgeving van Rotterdam, maar onderzoek van het OM toont dat enkelen uit Brabant en Noord-Holland komen.

De verdachten worden komende week waar mogelijk voorgeleid aan de rechter-commissaris. Bekeken wordt welke zaken in aanmerking komen voor behandeling tijdens een supersnelrechtzitting.

45 Rotterdamse ondernemers maken schade op na rellen

Twintig rechercheurs ingezet om rellen te onderzoeken

De politie heeft twintig rechercheurs ingezet om de rellen op de Coolsingel in Rotterdam in kaart te brengen. Het zogeheten Team Grootschalig Optreden (TGO) gaat, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), "zo snel mogelijk zoveel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden", aldus de politie.

Het onderzoek richt zich volgens het OM niet alleen op deelnemers aan de rellen, maar ook op de mogelijke organisatoren ervan die hebben opgeroepen tot geweld, plunderingen en vernielingen,

De rechercheurs zijn ondertussen begonnen met het veiligstellen van camerabeelden van de rellen. Ook ontving de politie filmpjes van mensen, die waardevol voor het onderzoek kunnen zijn. De Rijksrecherche onderzoekt ook de aanleiding voor de gerichte schoten van de politie. Zo'n onderzoek is standaard als een agent een vuurwapen heeft gebruikt.