De politie heeft zaterdagavond en in de loop van de nacht bij rellen in Den Haag negentien mensen aangehouden. Eerder sprak de politie nog van zeven aanhoudingen. Een dag na de coronarellen in Rotterdam was het op meerdere plekken in Nederland onrustig, waaronder Roermond.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de nasleep van de coronarellen dit weekend

De negentien personen werden opgepakt voor onder meer belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en niet voldoen aan een bevel of vordering.

De Haagse rellen vonden plaats in de omgeving van de Vaillantlaan, een straat in de Schilderswijk. In de wijk werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om de orde te herstellen.

Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en vernielden verkeerslichten, meldde de politie zaterdag. Ook zou een auto in brand zijn gestoken. Bovendien gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde. Naast de ME werden ook politiepaarden, agenten te fiets en politiehonden ingezet.

Vijf agenten gewond geraakt in Den Haag

Tijdens de ME-inzet in Den Haag raakten vijf politieagenten gewond. Een van hen liep een knieblessure en hersenschudding op en is per ambulance vervoerd. Verder liepen twee politieruiters gehoorschade op en raakten twee politieagenten gewond aan hun hand. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis.

Op enkele andere plekken zou ook brand zijn gesticht. "Wegens wanordelijkheden" werd eerder op de avond voor de Schilderswijk en Transvaal een noodbevel gegeven. "Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden", meldde de gemeente.

Politie schoot gericht bij rellen in Rotterdam

Vrijdag demonstreerden mensen op de Coolsingel in Rotterdam tegen het coronabeleid in het algemeen en het plan om een 2G-beleid mogelijk te maken. Deze betoging liep volledig uit de hand.

De Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) wist al een paar dagen van de demonstratieplannen, maar werd verrast door het geweld. Agenten voelden zich volgens de politie dusdanig bedreigd dat ze gericht op relschoppers schoten.

70 Politie heeft handen vol aan vuurwerkprotesten door hele land

Twaalf aanhoudingen in Roermond

In Roermond zorgden enkele tientallen jongeren zaterdagavond voor overlast in de wijk De Kemp. Daar werden twaalf mensen aangehouden.

In de Limburgse stad is zondag en maandagochtend een noodverordening van kracht. Op grond van de verordening mogen mensen op straat preventief gefouilleerd worden.

Ook onrustig op andere plekken in het land

Ook in de Limburgse gemeente Stein moest de politie optreden na diverse meldingen over overlast. En op Urk werd de politie met zwaar vuurwerk bekogeld. Daarom werd er preventief gefouilleerd.

In Rotterdam bleef het een dag na de hevige rellen - afgezien van enkele luide vuurwerkknallen - rustig. In het Utrechtse Bunschoten en in Katwijk aan Zee zou eveneens vuurwerk zijn afgestoken.

Zaterdagavond werden de Eredivisie-wedstrijden AZ-NEC en Heracles Almelo-Fortuna Sittard stilgelegd, omdat supporters vuurwerk afstaken en het stadion binnendrongen. De wedstrijden konden kort daarna worden hervat.