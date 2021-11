Op verschillende plekken in Nederland is het zaterdagavond onrustig. Een dag na de coronarellen in Rotterdam wordt de politie ook in andere steden bekogeld met vuurwerk.

In Roermond zorgden enkele tientallen jongeren voor overlast in de wijk De Kemp. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie, die in groten getale aanwezig is. De politie probeert de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgt ze door de wijk.

Ook op Urk werd de politie met zwaar vuurwerk bekogeld. De plaatselijke officier van justitie heeft bepaald dat preventief fouilleren toegestaan is.

In de gemeente Stein, net als Roermond gelegen in Limburg, moest de politie optreden na diverse meldingen van overlast. Ook daar werd door jongeren vuurwerk afgestoken. Voor het centrum van Stein geldt een noodbevel.

Zaterdag, een dag na de rellen in Rotterdam, circuleerden er oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten.

In Eindhoven worden de berichten op sociale media "scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen", aldus een politiewoordvoerder.

Politie waakzaam in grote steden, Eredivisie-wedstrijden verstoord

De politie in Den Haag is in groten getale op de been in de Schilderswijk, na oproepen om in de wijk te gaan rellen. Er zou in de wijk een auto in brand zijn gestoken en ook op enkele andere plekken brand gesticht zijn.

Rond de Coolsingel in Rotterdam, waar gisteren de rellen het hevigst waren, is ook veel politie aanwezig. Daar is het voorlopig nog rustig, al worden af en toe luide vuurwerkknallen gehoord.

Zaterdagavond werden de Eredivisie-wedstrijden AZ-NEC en Heracles Almelo-Fortuna Sittard tijdelijk stilgelegd, omdat supporters vuurwerk afstaken en het stadion binnendrongen.

Zowel in Alkmaar als in Almelo gingen de supporters na enkele minuten weer weg en kon de wedstrijd worden hervat. Als gevolg van de coronamaatregelen mag er tot zeker 4 december geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.