Op verschillende plekken in Nederland was het zaterdagavond onrustig. Een dag na de coronarellen in Rotterdam werd de politie ook in andere steden bekogeld met (zwaar) vuurwerk. Via sociale media waren oproepen gedaan om op verschillende plekken samen te komen om vuurwerk af te steken. Er zijn tientallen mensen aangehouden.

In de Schilderswijk in Den Haag werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om de orde te herstellen. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en verkeerslichten vernield, meldde de politie. Ook zou een auto in brand zijn gestoken en gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde. Naast de ME werden ook politiepaarden, agenten te fiets en politiehonden ingezet. In totaal werden zeven personen aangehouden.

Tijdens de ME-inzet in Den Haag raakten vijf politieagenten gewond. Een van hen liep een knieblessure en hersenschudding op en is per ambulance vervoerd. Verder liepen twee politieruiters gehoorschade op en raakten twee politieagenten gewond aan hun hand. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis, meldt de politie.

Op enkele andere plekken zou ook brand zijn gesticht. "Wegens wanordelijkheden" werd eerder op de avond voor de Schilderswijk en Transvaal een noodbevel gegeven. "Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden", meldde de gemeente.

Ook onrustig op andere plekken in het land

In Roermond zorgden enkele tientallen jongeren voor overlast in de wijk De Kemp. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie en op verschillende plekken werd brand gesticht. De politie probeerde de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgde ze door de wijk. Uiteindelijk werd de ME ingezet om de rust te laten wederkeren, waarna de groep relschoppers zich opsplitste in kleinere groepjes. Rond 0.00 uur was het weer rustig.

In Roermond zijn tot nu toe twaalf personen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar vuurwerk, bedreiging, baldadigheid en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Volgens de politie worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

In de gemeente Stein, net als Roermond gelegen in Limburg, moest de politie optreden na diverse meldingen van overlast. Ook daar werd door jongeren vuurwerk afgestoken. Voor het centrum van Stein geldt een noodbevel. Deze blijft tot en met maandag van kracht. Er is één persoon aangehouden.

Op Urk werd de politie met zwaar vuurwerk bekogeld, waardoor preventief werd gefouilleerd. Inwoners van Urk en agenten gingen in gesprek met de aanwezige jongeren en inmiddels is het al enige tijd rustig. Er zijn acht personen aangehouden voor bezit of het afsteken van vuurwerk, meldt de politie.

Ook in het Utrechtse Bunschoten en Katwijk aan Zee zou vuurwerk zijn afgestoken.

Rond de Coolsingel in Rotterdam, waar gisteren de rellen het hevigst waren, was ook veel politie aanwezig. An en toe waren luide vuurwerkknallen te horen, maar verder bleef het rustig.

In Eindhoven werden de berichten op sociale media "scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen", aldus een politiewoordvoerder. In het uitgaansgebied werd waar nodig preventief gefouilleerd.

Eredivisie-wedstrijden verstoord

Zaterdagavond werden de Eredivisie-wedstrijden AZ-NEC en Heracles Almelo-Fortuna Sittard tijdelijk stilgelegd, omdat supporters vuurwerk afstaken en het stadion binnendrongen.

Zowel in Alkmaar als in Almelo gingen de supporters na enkele minuten weer weg en kon de wedstrijd worden hervat. Als gevolg van de coronamaatregelen mag er tot zeker 4 december geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.