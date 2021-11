Een vrouwelijke baliemedewerker van het Amsterdamse politiebureau Burgwallen is zaterdagavond in het bureau door een man aangevallen en met een mes gestoken.

De vrouw raakte lichtgewond, meldt de politie op Twitter. Ze is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen wordt behandeld.

Het incident vond rond 18.20 uur plaats in het politiebureau in het centrum van Amsterdam, niet ver van het Centraal Station. Een man kwam het bureau binnen en viel de medewerker aan met een mes. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk.

De verdachte, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is ter plekke aangehouden. Het politiebureau is tot nader order gesloten.