Na de rellen die vrijdag ontstonden tijdens een protest tegen het coronabeleid in Rotterdam zijn twee personen met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen, meldt de politie zaterdag. Er zijn 51 aanhoudingen verricht. Ongeveer de helft van de gearresteerde personen is minderjarig.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de coronarellen in Rotterdam

Twee relschoppers raakten gewond toen ze werden getroffen door een kogel, laat de politie weten. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de twee gewonde relschoppers zijn getroffen door politiekogels. De Rijksrecherche onderzoekt dat nog, zoals gebruikelijk is wanneer de politie geschoten heeft.

Een agent raakte dusdanig gewond aan zijn been dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Een collega kon worden behandeld door ambulancemedewerkers. Talloze politiemedewerkers liepen lichte verwondingen en gehoorschade op doordat ze belaagd werden met stenen en vuurwerk.

68 Relschoppers steken politieauto in brand in Rotterdam

Volgens burgemeester ook voetbalsupporters onder relschoppers

De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb waren onder hen ook supporters van Feyenoord en andere voetbalclubs. De politie zegt veel beelden te hebben van verdachten.

De Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) wist al een paar dagen dat een groep van enkele tientallen mensen van plan was om op de Coolsingel hun onvrede over het coronabeleid en de plannen voor een 2G-beleid duidelijk te maken. Toch werd de politie verrast door het geweld van de demonstranten, liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten op een persconferentie. De politie voelde zich dusdanig bedreigd door relschoppers dat agenten tijdens de rellen gericht schoten op demonstranten.