Gerichte schoten, zeven gewonden en zeker twintig aanhoudingen: een demonstratie van in eerste instantie zo'n honderd mensen in Rotterdam tegen het voorgenomen 2G-beleid mondde vrijdag uit in rellen. Dit is wat we weten over de chaotische avond in hartje Rotterdam.

Zo'n honderd demonstranten kwamen vrijdag rond 20.00 uur samen op de Coolsingel in Rotterdam. Ze demonstreerden tegen de plannen van het demissionaire kabinet om een 2G-beleid in te voeren, waarbij je alleen een coronatoegangsbewijs kan krijgen wanneer je gevaccineerd bent óf onlangs een besmetting met het virus hebt doorgemaakt.

Vrij snel na 20.00 uur ontstond er volgens de politie een grimmige sfeer. De groep demonstranten groeide in rap tempo en gooide zwaar vuurwerk en stenen richting de politie. Politieauto's werden in brand gestoken en de inmiddels honderden relschoppers hinderden de brandweerlieden die probeerden de branden te blussen.

Een uitgebrande auto na de rellen in Rotterdam. Een uitgebrande auto na de rellen in Rotterdam. Foto: ANP

Politie schoot gericht op relschoppers

Om de orde te handhaven, werden uit alle hoeken van het land agenten opgeroepen. Waar de politie de avond was begonnen met enkele tientallen mensen, werd er snel opgeschaald toen de situatie begon te escaleren. Uiteindelijk werden acht ME-pelotons opgeroepen, wat neerkomt op zo'n vierhonderd agenten.

Naarmate de rellen escaleerden, verhardde de houding van de politie ook. De ME voerde charges (een gezamenlijke aanval om een groep terug te dringen) uit, er werd een waterkanon ingezet en uiteindelijk werden er ook schoten gelost. Dat begon met waarschuwingsschoten, maar uiteindelijk werd er ook meermaals gericht geschoten vanwege het gevaar van de situatie, aldus de politie.

"Helaas moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen", zei burgemeester Ahmed Aboutaleb kort na middernacht op een persconferentie.

Zeker twintig aanhoudingen, maar aantal zal verder oplopen

Bij de uit de hand gelopen demonstratie raakten zeker zeven mensen gewond. Onder de gewonden zijn agenten, een journalist en relschoppers die door politiekogels werden geraakt.

Uiteindelijk werden zeker twintig mensen opgepakt. Dit aantal zal waarschijnlijk nog verder oplopen, zei Aboutaleb zaterdag. "Van veel verdachten zijn goede beelden gemaakt. Daar doen wij nog onderzoek naar", aldus de burgemeester.

Onder de relschoppers waren volgens Aboutaleb onder anderen voetbalsupporters. "De politie herkende wel een aantal Rotterdammers die tot de harde kern van Feyenoord behoren, maar er werden ook supporters waargenomen die tot voetbalclubs elders in het land behoren."

Naast het onderzoek naar de relschoppers, wordt ook het optreden van de politie onder de loep genomen. De Rijksrecherche zal naar onder meer de aanleiding tot de gerichte schoten van de politie kijken. Zo'n onderzoek vindt standaard plaats als een agent een vuurwapen gebruikt.

Demonstratie was niet aangemeld

De demonstratie tegen de plannen van het demissionaire kabinet voor het zogenoemde 2G-beleid was niet aangemeld bij de gemeente.

De Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) was er echter wel van op de hoogte dat een groep van "enkele tientallen mensen" zou komen demonstreren. De demonstranten zouden in eerste instantie de ruimte krijgen, verhelderde Aboutaleb zaterdag, maar door de toenemende grimmigheid besloot de politie alsnog in te grijpen.