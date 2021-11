Zaterdag ligt de middagtemperatuur rond de 12 graden en daarmee is het onveranderd behoorlijk zacht voor deze tijd van het jaar. De lucht is na een aantal opklaringen in de ochtend gedurende de dag veelal grijs, maar daar komt op een enkele spat na geen nattigheid uit.

Lokaal kan zaterdag de zon verschijnen, maar het is vooral de bewolking die overdag overheerst. Daar waar de bewolking dik genoeg is, is een klein beetje motregen mogelijk. Vanuit het zuidwesten waait een matige wind, die gedurende de dag naar het westen draait.

Naarmate de avond vordert, neemt de bewolking toe. In het noordwesten van ons land is aan het einde van de avond regen mogelijk.

