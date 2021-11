Bij de rellen in het centrum van Rotterdam op vrijdagavond was de politie aanvankelijk fors in ondertal. Dat werd duidelijk op een ingelaste persconferentie van de Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Burgemeester Ahmed Aboutaleb erkende dat de politie de situatie op dat moment niet in de hand had.

Volgens Aboutaleb was er aan het begin van de avond weliswaar veel politie op de been, maar kwam deze tegen een "overmacht aan relschoppers en demonstranten" te staan. Daarop ontstond "een orgie van geweld" in het Rotterdamse centrum.

De demonstratie op de Coolsingel was niet aangemeld bij de gemeente, lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land, zo'n vierhonderd agenten, werden ingeschakeld toen de boel rond 20.00 uur uit de hand liep. Tijdens de rellen is er volgens de driehoek "fors geweld" tegen de politie gebruikt, dat zich bovendien "heel snel ontwikkelde". Zo werd er onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid.

De politie zette een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade.

Aboutaleb sprak op de persconferentie van een "heldhaftig politieoptreden" en keurde de agressie waarmee de politie te maken kreeg af "Wat bezielt deze mensen? Geweld tegen dienders raakt me dat, ook de driehoek".

De gemeente, politie en Openbaar Ministerie tasten nog in het duister over waarom het zo uit de hand kon lopen in de stad. Bij de uit de rellen zijn zeven mensen gewond geraakt en zeker twintig arrestaties verricht. Duidelijk is dat er ook onder de politie gewonden zijn gevallen. Rond 1.30 uur was de situatie in het centrum van Rotterdam "beheersbaar", aldus de politie.