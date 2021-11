Korpschef Henk van Essen heeft zich op Twitter uitgelaten over de rellen in Rotterdam. Hij spreekt van van "absurde, bijna surrealistische beelden", die helaas voor veel politiemensen en hulpverleners de "keiharde realiteit" zijn.

Volg hier ons liveblog over de rellen in Rotterdam.

"Hun veiligheid is nu prioriteit. Dit is geen demonstreren, maar molesteren", aldus Van Essen.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP sluit niet uit dat agenten bij de rellen in Rotterdam op de Coolsingel hebben geschoten uit noodweer. Volgens Van de Kamp was de situatie in het centrum van de stad "uiterst bedreigend", waardoor agenten zich daarom mogelijk "genoodzaakt zagen te schieten". Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

Van de Kamp is zeer ontstemd over de situatie. "Dit zijn geen rellen meer dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal." Volgens de ACP-voorzitter is er veel schade aangericht, maar gaat zijn zorg nu eerst uit naar zijn collega's in Rotterdam. "We hopen dat de collega's veilig thuiskomen."

Ook verschillende Kamerleden hebben vrijdag met woede en afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam, waar de politie vrijdagavond schoten loste bij een protest tegen de coronamaatregelen.

Volgens de politie Rotterdam is "maximale inzet" nog altijd noodzakelijk om de orde in het centrum te herstellen. De politie roept mensen opnieuw op om weg te blijven bij de Coolsingel.