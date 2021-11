De politie heeft zowel waarschuwingsschoten als gerichte schoten gelost tijdens rellen op de Coolsingel in Rotterdam. Er zijn zeker zeven gewonden gevallen die verband houden met de schoten, laat de politie weten. De rellen zijn ontstaan tijdens een betoging tegen het 2G-beleid. De politie heeft ten minste twintig aanhoudingen verricht, maar verwacht dat dit aantal nog zal oplopen.

Volg hier ons liveblog over de rellen in Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak van "een orgie van geweld" in het Rotterdamse centrum. Volgens de burgemeester heeft de politie inmiddels "de macht terug" in het hart van de stad, waar vrijdagavond honderden mensen zich verzamelden om te protesteren tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt. Daarbij krijgen mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn.

Bij de rellen die uitbraken loste de politie schoten en raakten meerdere mensen gewond. Het zou gaan om waarschuwingsschoten, maar er werd ook gericht geschoten, zei een politiewoordvoerder. "Wat er precies gebeurd is, dat gaan we onderzoeken", zei de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, die toevoegde nog meer aanhoudingen te verwachten.



In het centrum van Rotterdam is momenteel een noodbevel van kracht tot zaterdagochtend 4.30 uur. Tijdens de rellen werden politiebusjes bekogeld, politieauto's in brand gezet, zwaar vuurwerk afgestoken en vernielingen gepleegd op straat.

Rellen ontstaan na demonstratie tegen 2G-beleid

De rellen ontstonden tijdens een demonstratie tegen het 2G-beleid, waar de overheid op aan stuurt. Daarbij krijgen mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs als ze zijn gevaccineerd tegen of genezen van COVID-19.

Rijnmond bericht dat een camerajournalist is geslagen en dat zijn camera vernield is. Volgens de lokale omroep zijn er verschillende groepen actief, waaronder Protestgroep Feyenoord City en de actiegroep van havenwerkers Dockers United.

De politie heeft het station Rotterdam Centraal en een metrostation enige tijd afgesloten. Het treinverkeer van en naar Rotterdam kwam even na middernacht weer "mondjesmaat" op gang.

Eerder op de dag werd via sociale media opgeroepen tot een betoging tegen 2G. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de demonstratie niet was aangemeld.