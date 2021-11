De politie heeft waarschuwingsschoten gelost tijdens rellen op de Coolsingel in Rotterdam. Op beelden is te zien dat een politieauto in brand is gestoken en er zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Ook werden politiebusjes bekogeld. De rellen ontstonden tijdens een demonstratie tegen het 2G-beleid.

De betogers steken vuurwerk af en er worden brandjes gesticht op straat. Ze protesteren tegen het zogenoemde 2G-beleid, waar de overheid op aan stuurt. Daarbij krijgen mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs als ze zijn gevaccineerd tegen of genezen van COVID-19.

De relschoppers staken waarschijnlijk meerdere politieauto's en straatmeubilair in brand. Rijnmond bericht dat een camerajournalist is geslagen en dat zijn camera vernield is. Volgens de lokale omroep zijn er verschillende groepen actief, waaronder Protestgroep Feyenoord City en de actiegroep van havenwerkers Dockers United.

De politie heeft het station Rotterdam Centraal en een metrostation afgesloten. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is stilgelegd. Op borden boven de ringweg A20 bij Rotterdam en op lokale wegen worden automobilisten gewaarschuwd het centrum van Rotterdam te mijden wegens de situatie.

Eerder op de dag werd via sociale media opgeroepen tot een betoging tegen 2G. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat de demonstratie niet was aangemeld.

Volg hier onze liveblog over de rellen in Rotterdam.