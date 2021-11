In Schijndel zijn nog eens vijf legionellabesmettingen aan het licht gekomen. Daarmee komt het totale aantal besmettingen sinds afgelopen maandag op vijftien, van wie één persoon kwam te overlijden. De bron van de besmetting is nog niet gevonden, maar wordt nadrukkelijk gezocht in de buitenlucht.

Dit weekend wordt het onderzoek voortgezet. De regionale GGD vermoedt dat de waarschijnlijkste oorzaak van de uitbraak bij koeltorens en fonteinen ligt. Die zijn inmiddels allemaal bemonsterd.

De GGD probeert ook via gesprekken met patiënten te achterhalen waar zij geweest zijn en met welke bronnen zij in aanraking zijn geweest. Dat kan in wasstraten zijn, bij een evenement of in een sauna, jacuzzi's of douches die lang niet gebruikt zijn.

Opvallend is dat de enige overeenkomst tussen de patiënten de wijk is waarin zij wonen. Dat leidt ertoe dat een bron in de openlucht voor de hand ligt, aldus de GGD.

De monsters van mogelijke bronnen zijn in een laboratorium op kweek gezet. Het duurt zeven tot tien dagen voordat duidelijk is dat uit een kweek legionella groeit.

Aan de hand van laboratoriumonderzoek kan gekeken worden of er een match is tussen een kweek van een patiënt en van een mogelijke bron. Of die bron gevonden wordt, is onzeker. Wellicht is die intussen al gereinigd of verdwenen.

Meeste mensen krijgen alleen griepverschijnselen na legionellabesmetting

Legionella kan in water zitten en wordt voor mensen gevaarlijk als dat water verneveld wordt. Besmetting verloopt via inademen. Niet iedereen wordt er ziek van, maar met name kwetsbare ouderen, mensen met onderliggende ziekten en rokers lopen risico's.

Mensen die longontsteking hebben, wordt aangeraden direct contact met de huisarts op te nemen. Een longontsteking kan wijzen op het coronavirus, maar ook op legionella. Ziekenhuizen en huisartsen in de regio zijn extra alert op legionella. Mits vroeg ontdekt is een besmetting goed te behandelen.