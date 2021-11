De temperaturen zijn dit weekend zacht voor november met overdag een graad of 11. Verder blijft het grotendeels droog, maar zien we wel veel grijze luchten, aldus Weerplaza.

Van vrieskou is dit weekend opnieuw geen sprake, terwijl de eerste vorst in de herfst gemiddeld al rond 3 november komt. Afgezien van een lokaal moment heeft Nederland dit najaar nog geen echte vorst gehad.

In plaats daarvan staat er een matige tot krachtige westelijke wind met "vochtige en milde lucht", aldus Weerplaza. Zaterdag ligt de middagtemperatuur rond de 12 graden en wordt het 's nachts 6 tot 9 graden. De lucht is veelal grijs, maar daar komt op een enkele spat na geen nattigheid uit.

Zondag regent of motregent het wel enige tijd. De wind draait dan naar het noordwesten en neemt koudere lucht mee over ons land. De temperatuur zakt naar zo'n 9 graden, nog steeds warmer dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Na het weekend zet de kou in met middagtemperaturen van 6 tot 8 graden. Het blijft dan droog.