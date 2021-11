De mensen die het zwaarst gedupeerd zijn door de watersnood in Limburg van afgelopen juli krijgen nog eens 1.000 euro. Dat bedrag komt boven op de 1.000 euro die ze eerder al kregen. Daarnaast wordt 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra schrijnende gevallen. Dat heeft het Nationaal Rampenfonds vrijdagmiddag laten weten.

Het gaat om de zogeheten solidariteitsgift, waar 2.500 Limburgse huishoudens voor in aanmerking komen. Ze hoeven geen extra aanvraag te doen voor de verdubbeling van de uitkering.

Het Nationaal Rampenfonds maakt ook 3 miljoen euro vrij voor lokale projecten en "extra schrijnende gevallen", zegt secretaris Geert Jan Hamilton. Dat geld is bedoeld voor sociaal en financieel kwetsbare mensen voor wie de wateroverlast een extra last is die ze niet goed kunnen dragen.

"Wij beseffen dat ook een gift van 1.000 plus 1.000 euro voor veel huishoudens slechts een bescheiden bijdrage is aan de oplossing van de financiële problemen door de ramp. Wij willen daarom voor schrijnende gevallen een extra uitkering mogelijk maken en waar mogelijk ook de steun voor lokale projecten versterken."

Er zijn in totaal 200.000 donaties binnengekomen bij het fonds, goed voor in totaal 11,5 miljoen euro. De uitkeringen staan los van het geld dat verzekeringen uitkeren aan de gedupeerden van de overstromingen.