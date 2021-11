De advocaten van Jos B. hebben het gerechtshof Den Bosch vrijdag voorgehouden dat er kritisch gekeken moet worden naar de zaak Nicky Verstappen. De conclusie van de raadslieden is dat overtuigend bewijs dat B. verantwoordelijk is voor het ontvoeren, het seksueel misbruiken en het doden van de jongen ontbreekt.

Het Openbaar Ministerie (OM) is overtuigd van de schuld van B. en eiste eerder deze week twintig jaar celstraf. Nicky verdween op 10 augustus 1998 van een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide en een dag later werd zijn lichaam teruggevonden.

B. verklaarde vorig jaar bij de rechtbank voor het eerst wat er volgens hem 23 jaar geleden is gebeurd. Hij zou het lichaam van Nicky bij toeval hebben gevonden en hierover hebben gezwegen omdat hij een zedenverleden had en bang was dat dit tegen hem gebruikt zou worden.

Dat verhaal wordt door het OM aan de kant wordt geschoven als ongeloofwaardig. De officieren wijzen op onder meer DNA-sporen van B. die werden gevonden aan de binnen- en buitenkant van de onderbroek van Nicky.

Een van de advocaten van B., Gerald Roethof, stelt dat dit DNA niet gebruikt mag worden als bewijs, omdat er mogelijk sprake is geweest van contaminatie. Dat betekent dat de sporen tijdens het onderzoek per ongeluk op een plek terecht zijn gekomen waar ze eerst niet zaten.

Als de rechtbank de DNA-sporen wel gebruikt als bewijs, dan duiden deze sporen volgens Roethof nog niet op seksueel misbruik. De raadsman wil dan ook dat hier nog nader onderzoek naar wordt uitgevoerd. Het hof stemde hiermee in en op woensdag 24 november zal een DNA-deskundige opnieuw worden gehoord.

Volgens verdediging kan alleen vrijspraak volgen

Verder vroeg de verdediging zich af hoe en wanneer B. Nicky tegen zijn wil in mee zou hebben genomen van het zomerkamp. Ook hiervoor ontbreekt bewijs, aldus zijn advocaten.

Daar komt volgens Roethof bij dat er geen doodsoorzaak is vastgesteld en dat men niet zomaar kan uitgaan van een misdrijf. Dit alles bij elkaar opgeteld, kan volgens de advocaat alleen maar tot volledige vrijspraak van B. leiden.

Woensdag kan het OM reageren op het verhaal van de verdediging en mag B. het laatste woord voeren. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend.