In een pand aan de Radarstraat in Capelle aan den IJssel woedt donderdagavond een grote brand. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft vanwege de hevige rookontwikkeling een NL-Alert naar omwonenden verstuurd. Drie personen hebben rook ingeademd, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand zou woeden in een loods waar elektrische deelscooters staan. Hulpdiensten hebben groot opgeschaald om de brand te bestrijden.

Er komt veel rook vrij. "Het advies luidt: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en blijf uit de rook", aldus de veiligheidsregio.

In de Radarstraat zitten volgens regionale nieuwszender Rijnmond veel autodealers. Meerdere bedrijfseigenaren zouden momenteel met man en macht hun voertuigen naar buiten rijden.

De brandweer spuit huizen tegenover de brand nat om te voorkomen dat de vlammen overslaan op de woonwijk.