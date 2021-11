Meer dan tien mensen zijn de afgelopen dagen ziek geworden door een uitbraak van legionella in het Brabantse Schijndel. Een van hen is inmiddels overleden.

De meeste mensen liggen in het ziekenhuis, heeft arts infectieziektenbestrijding Ariene Rietveld van GGD Hart voor Brabant donderdag bekendgemaakt. De meeste besmette mensen zijn tussen de zestig en negentig jaar oud.

De bron van de infectie is nog niet gevonden; daar wordt naar gezocht. Volgens Rietveld is het aantal besmette mensen uitzonderlijk groot. Ze benadrukte dat de uitbraak losstaat van het coronavirus.

De besmette mensen wonen met name in het centrum van Schijndel, zei burgemeester Kees van Rooij op een ingelaste persconferentie via Teams. Hij noemde de uitbraak "zorgwekkend" en riep mensen op alert te zijn.

Vier van de besmette mensen wonen in twee zorgcentra in Schijndel. Volgens Rietveld wonen daar veel kwetsbare ouderen die sneller dan anderen vatbaar zijn voor besmetting. De meeste mensen worden van een besmetting niet ziek.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur van tussen de 20 en 50 graden Celsius, vermeldt de website van het RIVM. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. De GGD roept mensen die deze klachten hebben op direct contact op te nemen met hun huisarts.

Meeste mensen worden niet ziek van legionellabesmetting

De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionellabacterie inademen. Als ze klachten krijgen, gebeurt dat meestal binnen twee tot tien dagen. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten. Die gaan na een paar dagen vanzelf weer over.

In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking, die ook wel veteranenziekte wordt genoemd. Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen overlijden.

Van tussen de driehonderd en vierhonderd patiënten in Nederland is bekend dat ze in de afgelopen jaren een longontsteking door legionella hebben opgelopen. Het werkelijke aantal ligt volgens het RIVM hoger, doordat niet alle patiënten goed onderzocht kunnen worden.

In de zomer zijn er over het algemeen meer patiënten dan in de winter. Vochtige weersomstandigheden lijken ook invloed te hebben.