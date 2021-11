De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert na vervolgonderzoek dat het toestel dat in 1992 neerstortte bij de vliegramp in het Portugese Faro aan alle veiligheidseisen voldeed. Na een televisie-uitzending van het programma EenVandaag in januari 2016 was twijfel ontstaan over het onderhoud aan het landingsgestel.

Bij de vliegramp in Faro op 21 december 1992 kwamen 54 passagiers en 2 bemanningsleden om het leven. Ook raakten meer dan 100 mensen zwaargewond. Er waren in totaal 340 mensen aan boord van de uit Amsterdam vertrokken vlucht. Het merendeel van de passagiers kwam uit Nederland.

Volgens de uitzending van EenVandaag was het toestel niet luchtwaardig doordat er onterecht uitstel van de verplichte wisseling van een landingsgestel verleend was. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzocht de OVV vervolgens om te onderzoeken of deze beweringen klopten.

Dat blijkt dus niet het geval, concluderen onderzoekers van de OVV na archiefonderzoek in Nederland en Portugal en gesprekken met direct betrokkenen. Tijdens het onderzoek heeft de OVV geen afwijkingen of overschrijdingen van de onderhoudstermijnen en inspecties vastgesteld; dat gebeurde eerder ook niet bij Portugees onderzoek.

De Nederlandse Staat liet in april 2020 weten niet in hoger beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank in Den Haag over de vliegramp. Die oordeelde dat de Staat gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade die nabestaanden en slachtoffers hebben geleden.

Het vonnis van de rechtbank in Den Haag bevestigde in januari 2020 dat het vliegtuig bij de landing op de luchthaven neerstortte door fouten van de piloten.