De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat alle informatie over oud-imam Youssef Arkhouch wissen, meldt BN DeStem donderdag na het inzien van de schikking die de dienst heeft aangeboden aan Arkhouch en diens advocaat.

Arkhouch werd als potentieel gevaarlijk bestempeld door de NCTV. De 35-jarige man was imam in een Arnhemse moskee, maar werd eind 2018 door burgemeester Ahmed Marcouch gedwongen te vertrekken omdat hij een potentieel gevaar zou zijn.

De burgemeester concludeerde dat op basis van vertrouwelijke informatie van de NCTV. Arkhouch en zijn advocaat procederen sinds 2019 om het NCTV-dossier in te zien en te laten wissen.

Marcouch moest zijn uitspraken over de imam in mei 2019 rectificeren, maar de NCTV wilde niets wissen en ook geen dossier tonen. De dienst onder leiding van Pieter-Jaap Aalbersberg schermde in procedures steeds met het belang van nationale veiligheid. Nu, vlak voor twee nieuwe rechtszaken zouden dienen, ligt er alsnog een schikking.

Arkhouchs advocaat Bisar Çiçek is blij met de bereikte schikking. "Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat er geen enkele reden was om de gegevens van Arkhouch te verzamelen, te verwerken en te verspreiden", zo laat hij weten. "Ook de juridische grondslag van de NCTV was discutabel."