Bloedbank Sanquin gaat vanaf januari volgend jaar de bloedwaarden van een groep donoren bijhouden. Door het bloed jarenlang te onderzoeken, denkt de bloedbank patronen te ontdekken die wijzen op vroege stadia van ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziektes, immuunproblemen en kanker. Wanneer deze ziektes vroeg worden ontdekt, kunnen mensen hun leefstijl ombuigen om erger te voorkomen.

Sanquin wil speuren naar stoffen en "subtiele veranderingen" in het bloed die erop kunnen wijzen dat er "waarschijnlijk een probleem aan het ontstaan is", zegt directeur Tjark Tjin-A-Tsoi. Het gaat om veranderingen van de bloedwaarden "in een heel vroeg stadium. Liefst op een moment dat relatief eenvoudig, snel en goedkoop door de donor of medische zorg kan worden ingegrepen."

Met de data die Sanquin hiermee ophaalt, denkt de bloedbank mogelijk ontdekkingen te gaan doen over signalen die aan ziektes voorafgaan. "In een tijd dat hart- en vaatziektes, diabetes, kanker, maar ook pandemieën zo veel mensen in de samenleving treffen, is preventieve gezondheidszorg echt iets waarin we als samenleving moeten investeren", aldus Tjin-A-Tsoi.

Omdat de bloeddonoren gemiddeld meerdere keren per jaar langskomen, denkt Sanquin unieke data te kunnen verzamelen, mits de donor hier toestemming voor geeft. Tjin-A-Tsoi: "We hebben tijdens deze coronacrisis goed onderzoek kunnen verrichten naar antistoffen in bloed. En ook het westnijlvirus werd vorig jaar via Sanquin gedetecteerd."

Ook hoopt Sanquin met deze dienst een groter donorbestand te creëren, dat een bredere afspiegeling van de samenleving vormt. De bloedbank heeft behoefte aan plasma-inzameling omdat de vraag hiernaar snel stijgt.

Sanquin begint in januari met een pilot onder vijftienduizend donoren en wil uiteindelijk uitbreiden naar een grotere groep mensen. De bloedbank heeft in totaal zo'n 400.000 donoren.