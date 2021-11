Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland in 2020 is met 411 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015 en dat is twee jaar eerder dan de doelstelling, laat Stichting HIV Monitoring (SHM) weten. Wel is in het coronajaar 2020 als gevolg van de lockdowns door COVID-19 minder op hiv en soa's getest.

In 2019 registreerde de stichting 604 nieuwe diagnoses van het virus dat kan leiden tot het ziektebeeld aids als gevolg van een verstoord immuunsysteem. Omdat het aantal nieuwe diagnoses al jaren afneemt, denkt SHM niet dat 2020 zonder coronacrisis erg had afgeweken van die trend.

In vergelijking met 2015, toen SHM 894 nieuwe hiv-diagnoses registreerde, is het aantal nieuwe diagnoses ruim gehalveerd. Twee derde van de nieuwe hiv-diagnoses betreft mannen die seks hebben met mannen. Het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid had als doel om in 2022 een halvering te kunnen melden. Dat is dus twee jaar eerder dan het streefmoment bereikt.

Het tweede doel uit het actieplan stelt dat 95 procent van de mensen met hiv deze status kent, 95 procent van hen met een behandeling is gestart en een even groot aandeel van die groep een onmeetbaar laag virusgehalte heeft. Ook dat is volgens SHM nagenoeg bereikt.

Voor 2020 zijn deze percentages 93, 94 en 95 procent. Bij mannen die seks hebben met mannen is het doel met drie keer 96 procent al gerealiseerd. SHM schat dat eind 2020 ongeveer 24.000 mensen in Nederland hiv hadden, van wie ongeveer 1.640 mensen niet wisten dat ze het virus dragen.

Met dertien mensen die in 2020 zijn overleden aan aids is volgens SHM ook het derde doel, nul doden in Nederland door aids in 2022, in zicht.

Te weinig aandacht voor hiv-preventiepil

Volgens Aidsfonds - Soa Aids Nederland is er onvoldoende een extra daling te zien als gevolg van de inzet van PrEP, de hiv-preventiepil, die sinds 2019 beschikbaar is. Van een op de vijf mensen die in 2020 positief zijn getest op hiv, is volgens de stichting bekend of ze PrEP hebben gebruikt.

"Dit is een duidelijk signaal dat voor mensen die risico lopen op hiv de drempels om PrEP te gebruiken te hoog liggen", vindt Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds - Soa Aids Nederland. Volgens de stichting moet de bekendheid met PrEP groter en moet er ook betere toegang tot het middel komen. Bovendien zouden huisartsen en GGD's meer ruimte moeten krijgen om PrEP-gebruikers goed te kunnen ondersteunen.

Aidsfonds - Soa Aids Nederland wijst erop dat een derde van de nieuwe hiv-diagnoses heteroseksuele mannen en vrouwen betreft. De stichting vindt het opvallend dat de afname van nieuwe hiv-infecties onder deze groep niet doorzet.