Inwoners van het Groningse dorp Garrelsweer en omgeving, die eerder deze week werden getroffen door een relatief zware aardbeving, hebben woensdagavond uit protest een fakkel voor hun huis laten branden. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) bracht eerder op de dag een bezoek aan de regio om te praten over de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen.

Onder meer in Garrelsweer, Loppersum, Warffum en ook buiten het bevingsgebied gingen om 17.30 uur de fakkels aan, zegt secretaris Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging (GBB), die de actie organiseerde. Ook luidden kerken een half uur lang 'de noodklok'. De belangengroep wilde met de actie aandacht vragen voor de in hun ogen onveilige situatie en te trage afhandeling van bevingsschade in het gebied.

De beving van dinsdagochtend had een kracht van 3.2. Het ging om een van de zwaarste Groningse aardbevingen ooit. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot dusver 453 schademeldingen binnengekomen, de meeste vanuit de regio rond het epicentrum.

Blok sprak woensdag in Groningen met omwonenden, bestuurders en belangengroepen, waaronder de GBB. De groep heeft de minister onder meer verzocht de versterkingsoperatie te versnellen en de gaskraan zo snel mogelijk dicht te draaien, zegt secretaris Jonkheid.

Blok zou geen toezeggingen hebben gedaan

Volgens Jonkheid is het goed dat er in Den Haag aandacht voor de bevingsproblematiek is, maar blijft het afwachten of dat concreet iets oplevert. "Deze problemen lopen al zo ontzettend lang. Op een gegeven moment ga je je afvragen of het nog goed komt. Die vraag leeft ook wel onder de Groningers."

De GBB stelt dat Blok in het gesprek geen toezeggingen heeft gedaan. De minister heeft eerder gezegd dat het kabinet de nadruk legt op een snelle afbouw van de gaswinning en dus de versnelling van de versterkingsoperatie. "Blok zei de hoop te hebben dat die versnellingsactie veel gaat uithalen", zegt Jonkheid. Eerder deze week werd bekend dat bij nog 27.000 huizen in de provincie bekeken moet worden of ze moeten worden versterkt.

De GBB betwijfelt of de inwoners van het bevingsgebied blij waren met het bezoek uit Den Haag. "Ik denk dat de meeste mensen daar geen boodschap aan hebben", stelt de secretaris. "Zij willen dat de problemen zo snel mogelijk opgelost worden, hoe dan ook."