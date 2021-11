Meteorologen verwachten dat het volgende week flink kouder wordt. Aan het einde van de week komt ook "vuil, winters weer" in beeld, vertelt weerman Marsel Blok van Weerplaza aan NU.nl. Het is aannemelijk dat er dan op meerdere dagen winterse neerslag valt.

Lokaal bestaat de kans dat Nederlanders ontwaken in een besneeuwde omgeving. Het laagje zal wel vrij dun zijn én snel weer verdwijnen, doordat overdag de temperatuur vermoedelijk vrijwel overal boven het vriespunt uit komt.

Volgens Blok is er een grotere kans op een laagje sneeuw als de bui in de nacht voorbijkomt of intensiever is dan gebruikelijk. Details over hoe groot de kans op een sneeuwlaagje is, worden nog verwacht.

De meteorologen van Weerplaza houden er rekening mee dat de winterse buien afzwakken tot natte sneeuw, hagelbuien of stevige regenbuien. Nederlanders hoeven aan het begin van de week nog niet op sneeuw te rekenen: volgens Blok begint de week "stabiel, droog en vrij rustig". In de nacht kan het al wél gaan vriezen.