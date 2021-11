De ouders en vriendin van Carlo Heuvelman zijn teleurgesteld over het verloop van de eerste zitting in de rechtbank van Lelystad. De nabestaanden hadden gehoopt dat de verdachten van het dodelijke geweld op Mallorca meer duidelijkheid zouden verschaffen over hoe hun geliefde is omgekomen.

Heuvelman (27) was dit jaar met vier vrienden op vakantie op Mallorca en ging in de nacht van 13 op 14 juli op stap op de boulevard van El Arenal. Hij raakte betrokken bij een vechtpartij met een voor hem fatale afloop.

Een vriend van Heuvelman werd geschopt toen hij op de grond lag en raakte buiten bewustzijn. Hij heeft verklaard dat hij uiteindelijk wakker werd in het gras en dat hij een vriend zag huilen terwijl hij de naam Carlo riep.

Eerder die nacht vond er al een vechtpartij plaats voor café De Zaak, waarbij dezelfde groep verdachten betrokken was. In totaal vijf verdachten verschenen voor de rechter. Drie van hen wordt de dood van Heuvelman aangerekend.

Verdachten bekennen geweld te hebben gepleegd

De vijf bekenden in meer of mindere mate betrokken te zijn bij het geweld van die nacht op Mallorca en betuigden spijt. Hoe Heuvelman om het leven is gekomen, weten ze naar eigen zeggen echter niet. Ook zeggen ze dat ze hem niet hebben geslagen of geschopt.

Die verklaring wordt niet geloofd door de nabestaanden. Hun raadsman Edwin Bosch zegt in een reactie tegen NU.nl dat er op meer duidelijkheid werd gehoopt. "Als je zegt dat je schoon schip wilt maken, doe dat dan ook", aldus de raadsman. "Als ze niet betrokken waren bij het geweld, dan hebben ze wel kennis van wie het wel heeft gedaan."

In het geval van verdachte Sanil B. is er DNA van Heuvelman aangetroffen aan de binnenzijde van een van zijn schoenen. Bosch zegt dat de officier van justitie de nabestaanden heeft laten weten dat dit DNA-spoor alleen kan zijn overgebracht door direct contact.

Bosch zegt dat het nauwelijks onder woorden te brengen is wat de nabestaanden doormaken: "Een hele zwarte periode."

Drie van de vijf verdachten blijven vastzitten

De rechtbank besloot dat de drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman vast blijven zitten. Van twee anderen werd de hechtenis onder voorwaarden geschorst; zij komen dus vrij. Zij hebben toegegeven een rol te hebben gespeeld bij het geweld voor café De Zaak.

De zaak gaat in januari volgend jaar verder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten dat het onderzoek nog verre van afgerond is.