De veelbesproken zelfdoding van een overleden undercoveragent had een directe relatie tot zijn werk. Die "harde maar onvermijdelijke conclusie" trekt de commissie-Brouwer op basis van onderzoek dat zij verrichtte naar de zaak. De professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie laat volgens de commissie ernstig te wensen over.

De commissie, geleid door burgemeester van het Friese Achtkarspelen en voormalig officier van justitie Oebele Brouwer, bracht de bevindingen woensdag naar buiten.

Voor demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakt het rapport duidelijk dat er niet goed is geluisterd naar de waarschuwingen over de mentale gezondheid van de undercoveragent. "De korpschef en ik vinden dat niet acceptabel en dit mag nooit meer gebeuren."

"We nemen dan ook direct maatregelen om de veiligheid en het welzijn van de medewerkers die dit moeilijke werk doen snel beter te beschermen", aldus Grapperhaus. Hij heeft 3 miljoen euro vrijgemaakt voor onder andere kleinere teams en meer inzet van psychologen. Ook komt er een vervolgonderzoek.

De geheim agent kreeg vorig jaar de opdracht Joop M. te volgen. M. wordt verdacht van de import van ruim 1.300 kilogram cocaïne. Hij zou bijna 1 miljoen euro hebben witgewassen. Volgens justitie stond hij in contact met verschillende drugsorganisaties. Om die reden startte de politie vorig jaar een undercoveroperatie om te zien wat hij precies allemaal deed.

Agent bleef undercover werken na arrestatie verdachte

De politie kocht de woning naast die van M. in Zevenbergschen Hoek. De agent deed zich voor als joviale buurman. Toen M. uiteindelijk werd opgepakt, ging de operatie door en papte hij met de vrouw van M. aan.

De vrouw zou echter daadwerkelijk verliefd zijn geworden op de undercoveragent. Daardoor werd de druk zo groot dat de geheim agent geen andere uitweg gezien zou hebben dan zichzelf van het leven beroven. De vrouw wordt alleen verdacht van witwassen.

Politie aangeslagen door rapport

Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie is aangeslagen door het rapport. "Het overlijden van een collega had ons al zeer beroerd. De nu bekend geworden feiten en omstandigheden rond het overlijden komen eveneens hard aan", laat Van Essen weten.

Hij erkent dat de politie ernstig tekort is geschoten bij de begeleiding van de medewerker, die zich in april van het leven beroofde.

Politiechef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid is het eens met de conclusies van het rapport: dat risico's zijn onderschat en dat signalen over het mentale welzijn van de infiltrant onvoldoende zijn opgepikt. "Het is volstrekt helder dat gedurende het traject had moeten worden ingegrepen. Dat is niet gebeurd. Dat maakt dat de politie - en ook ik als politiechef - zich verantwoordelijk voelt voor het overlijden van de collega en het leed dat daarmee bij zijn familie, vrienden en collega's is aangericht."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).