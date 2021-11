Er mag tijdens de komende jaarwisseling net als vorig jaar geen consumentenvuurwerk worden afgestoken, zo heeft het demissionaire kabinet vrijdag in de ministerraad besloten, melden RTL Nieuws en NOS. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hadden voor zo'n tijdelijk vuurwerkverbod gepleit om de zorg tijdens de coronacrisis te ontlasten.

Het demissionaire kabinet wachtte lang met het besluit, maar lijkt overstag te zijn gegaan na oproepen van onder meer burgemeesters en artsen om opnieuw een vuurwerkverbod in te stellen.

Het kabinet kondigde precies een jaar geleden na de eerste oproep van GroenLinks en PvdD een algeheel vuurwerkverbod af om de druk op de zorg en de handhaving te verlichten. Ook toen was er sprake van overbelaste ziekenhuizen als gevolg van de coronacrisis.

Uit een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling door VeiligheidNL, gebaseerd op cijfers van de spoedeisendehulpafdelingen van ziekenhuizen en de huisartsenposten, bleek dat het aantal vuurwerkslachtoffers met 70 procent was gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Voorafgaand aan het besluit vroeg het demissionaire kabinet aan het Outbreak Management Team (OMT) of er opnieuw een landelijk vuurwerkverbod nodig was om de zorg te ontlasten tijdens de jaarwisseling. Het OMT zal dit jaar echter geen advies daarover uitbrengen, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens een coronadebat eerder deze week .

Vuurwerkleveranciers waren al begonnen met bevoorraden van winkels

Vuurwerkleveranciers waren deze week juist begonnen met het bevoorraden van winkels in het land. De sector begint daar normaal gesproken rond 1 november mee, maar is daar nu iets later mee gestart. Er is de sector ook veel aan gelegen om met uitleveren aan winkels te beginnen.

"Door het tijdelijke, eenmalige vuurwerkverbod van vorig jaar heeft de branche extra opslagruimte moeten huren, en die huren lopen nu af, dus er moest wel worden uitgeleverd", zo klinkt het. Rutte zegde al toe dat de vuurwerkleveranciers in het geval van een vuurwerkverbod op financiële compensatie kunnen rekenen.