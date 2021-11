De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond dertien tips binnengekregen over de wolf die eind september werd doodgeschoten bij het Gelderse dorp Stroe.

Volgens de politie zitten er "een paar relevante tips tussen waarmee we aan de slag gaan". Een woordvoerder wil niet zeggen dat het weinig tips zijn, want als de gouden tip erbij zit is het genoeg, zegt ze.

De politie hoopt in de loop van woensdag nog op meer tips. De uitzending van Opsporing Verzocht wordt woensdagmiddag herhaald.

Op 1 oktober vond een voorbijganger een dode wolf in een greppel bij Stroe. Het beest bleek doodgeschoten te zijn. Waarschijnlijk werd het dier op een andere locatie dodelijk getroffen en daarna bij Stroe achtergelaten. De kans dat iemand de wolf per ongeluk heeft getroffen is volgens de politie nihil.

Het doden van een wolf is een misdrijf, want het dier is in heel Europa beschermd. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de schutter.