Op een schoen van verdachte Sanil B. is DNA van de door geweld omgekomen Carlo Heuvelman aangetroffen. Dat is woensdag duidelijk geworden in de rechtbank van Lelystad. De 27-jarige man overleed in juli terwijl hij met vrienden op vakantie was op Mallorca.

Heuvelman overleed op 18 juli aan zijn verwondingen, die hij opliep in de nacht van 13 op 14 juli. Hij was eerder die dag met vier vrienden aangekomen op het Spaanse eiland en 's avonds op stap gegaan in het uitgaansgebied van El Arenal.

Geconfronteerd met deze bevinding zei B. dat hij niet weet hoe het DNA van Heuvelman op zijn schoen is terechtgekomen. Hij liet de verdere toelichting over aan zijn advocaat. Hij ontkent betrokken te zijn bij het geweld tegen het slachtoffer uit Waddinxveen, maar erkent wel drie anderen te hebben geslagen en geschopt. "De avond is in een grote chaos ontploft. Het had nooit mogen gebeuren", aldus B.

Ook de twee andere verdachten ontkennen dat zij Heuvelman hebben geslagen dan wel geschopt. Zij zeggen ook niets gezien te hebben.

Van het specifiek tegen Heuvelman gerichte geweld zijn (nog) geen camerabeelden beschikbaar. Het is nog onderwerp van onderzoek of het slachtoffer is overleden door schoppen dan wel slaan op zijn hoofd of door het vallen op de stoeprand, zoals verschillende getuigen verklaren.

Verdachten betrokken bij verschillende geweldsincidenten

In totaal vijf verdachten van achttien en negentien jaar staan woensdag terecht voor verschillende geweldsincidenten in die fatale nacht op Mallorca. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van een "spoor van geweld".

Bij een vechtpartij eerder die nacht bij café De Zaak zou een man dusdanig zijn geschopt dat dit ten laste is gelegd als poging tot doodslag. Op beschuldiging hiervan staan vier van de vijf verdachten terecht. Zij bekennen de man te hebben geslagen en geschopt, maar niet tegen het hoofd.

Daarnaast is ook een vriend van Heuvelman dusdanig geslagen en geschopt dat hij buiten bewustzijn raakte. Beelden hiervan gingen rond op het internet. Ook dit is ten laste gelegd als een poging tot doodslag en hiervoor staan drie van de vijf verdachten terecht. Zij bekennen het slachtoffer te hebben geslagen en geschopt.

De officieren van justitie lieten op de zitting weten dat het onderzoek nog lang niet is afgerond. Ze hopen op nog meer beelden en proberen in contact te komen met een mogelijk belangrijke getuige.