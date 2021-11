De overheid op het eiland Saba plaatst Nederland per 17 november op de lijst van landen met het hoogste COVID-19-risico. Dat besluit is genomen vanwege het grote aantal coronabesmettingen in Nederland.

Passagiers uit Nederland die Saba willen binnenkomen moeten een negatieve PCR-test overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. Gevaccineerde passagiers uit Nederland moeten verder de eerste dagen na aankomst een mondkapje dragen en zich op de tweede en vijfde dag van hun verblijf opnieuw laten testen.

Niet-gevaccineerde passagiers moeten na aankomst verplicht vijf dagen in quarantaine. Daarna moeten zij zich opnieuw laten testen. Saba is een bijzondere gemeente van Nederland en heeft zo'n tweeduizend inwoners. Het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd. Het Caribische eiland heeft dit jaar geen coronabesmettingen gehad.

Ook op Sint-Eustatius, een buureiland van Saba met ruim 3.100 inwoners, staan Nederlandse passagiers op de lijst van landen met het hoogste risico. Sint-Eustatius telt momenteel twee coronapatiënten.