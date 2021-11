De kans dat de wolf die begin oktober bij het Gelderse dorp Stroe is gevonden per ongeluk is doodgeschoten, is volgens de politie nihil. Dat zei een politiewoordvoerder dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht.

"Wolven zijn extreem schuwe dieren die zich alleen in de schemering en 's nachts laten zien. Wolvenliefhebbers gaan soms wel honderd keer op pad en dan zien ze het dier nog niet. Iemand die een wolf neerschiet, heeft daar moeite voor moeten doen en heeft doelbewust gehandeld", redeneert de politie.

Een voorbijganger zag op 1 oktober bloed op de Stroeërschoolweg op de Veluwe. Toen hij rondkeek, zag hij de dode wolf in een greppel liggen. "Dat wijst erop dat de dode wolf daar is neergelegd", concludeert wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "De greppel ligt tussen een spoorlijn en een weg: daar heeft een wolf niets te zoeken. Bovendien behoort het gebied tot het territorium van een andere wolf."

Uit onderzoek naar de dode wolf bleek dat het dier thuishoorde op de Zuidwest-Veluwe. Oorspronkelijk komt het dier uit een roedel in Duitsland.

Het doodschieten van een wolf is strafbaar, omdat de soort in heel Europa beschermd is. Zo'n misdrijf kan een celstraf van drie jaar of een boete van 21.750 euro opleveren. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de schutter leidt. Dat bedrag kan nog oplopen, omdat het geld door donateurs bijeengebracht wordt.

De politie is op zoek naar tips en beelden uit de omgeving die tussen 28 september en 1 oktober 's ochtends zijn gemaakt. Ook kennis over relevante gesprekken over de wolf in appgroepen is welkom, zei de politiewoordvoerder bij Opsporing Verzocht.