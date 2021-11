De aardbeving met een kracht van 3.2 in het Groningse Garrelsweer heeft tot 212 schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geleid. In één geval waren direct maatregelen nodig en in een ander geval volgt een nadere inspectie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen rondom de aardbevingen in Groningen

Garrelsweer kreeg in de nacht van maandag op dinsdag te maken met de stevige aardbeving. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Zo'n twaalf uur eerder werd in het dorp een lichtere aardbeving gemeten, met een magnitude van 0.6.

Van de 212 meldingen kwamen er 160 uit de directe omgeving van Garrelsweer. De meeste meldingen kwamen uit Groningen-Stad, Bedum, Winsum en Appingedam.

Op een gewone dag krijgt het IMG gemiddeld 81 meldingen binnen. Spoedeisende meldingen worden gemiddeld tien keer per week gemaakt, maar dinsdag ontving het IMG er acht. Zo'n melding leidt altijd tot een veiligheidsinspectie.

Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft dinsdag de calamiteitenorganisatie opgestart vanwege de aardbeving. Het waterschap is gestart met inspecties van dijken, kades, sluizen en gemalen.

Het waterschap vraagt inwoners van het aardbevingsgebied om te letten op "onregelmatigheden" in dijken en kades en bij gemalen en sluizen. Scheuren en verzakkingen kunnen de stevigheid van de bouwwerken aantasten, waardoor de veiligheid van de inwoners in gevaar komt.