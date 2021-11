De twee ambulancemedewerkers die afgelopen weekend in Helmond betrokken raakten bij een voor drie minderjarige jongens dodelijk ongeluk, verblijven nog in het ziekenhuis. Zij kampen met een gebroken borstbeen, gebroken en gekneusde ribben en diverse zware kneuzingen, meldt GGD Brabant-Zuidoost op Twitter.

Vanwege mogelijke complicaties blijven de medewerkers nog ter observatie in het ziekenhuis.

Volgens de GGD voelen de ambulancemedewerkers "zich gesterkt door alle meelevende berichten". Vanwege al die steunbetuigingen zouden zij hebben willen laten weten hoe het met hen gaat. Ze bedanken iedereen voor de steun.

Bij de aanrijding tussen de ambulance en de auto kwamen in de nacht van zaterdag op zondag drie jongens van vijftien en zestien jaar uit Eindhoven en Nuenen om het leven. Een van hen bestuurde de auto. Een vierde minderjarige raakte zwaargewond, maar zijn toestand zou inmiddels "redelijk stabiel" zijn.

Het ziet ernaar uit dat de auto van de jongens op de verkeerde weghelft is terechtgekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De ambulance reed op het moment van het ongeluk zonder patiënt en ook zonder sirene of zwaailichten.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongens aan de auto kwamen. In de buurt van het ongeluk werd een cilinder lachgas gevonden, maar of er een verband is met de aanrijding wordt nog onderzocht.