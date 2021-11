Van de circa 27.000 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen waarvan de veiligheid onderzocht moet worden, moet naar schatting iets meer dan de helft daadwerkelijk versterkt worden. Bewoners moeten daar uiterlijk in 2023 duidelijkheid over krijgen, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De decennialange gaswinning in Groningen heeft tal van aardbevingen veroorzaakt, die schade hebben veroorzaakt aan onder meer woningen. Bewoners vechten al jaren voor erkenning, compensatie en een veilig huis. Maar zowel de schadeafhandeling als de versterkingsoperatie verloopt traag en moeizaam.

Een groot deel van de 27.000 te onderzoeken woningen zal volgens Ollongren aan de veiligheidsnorm blijken te voldoen. Naar schatting zullen vanaf volgend jaar nog zo'n 13.700 woningen wel versterkt moeten worden.

Het demissionaire kabinet stelde eerder de einddatum voor de versterkingsoperatie vast op 2028. Aan het einde van dat jaar moeten alle werkzaamheden zijn voltooid. Over die tijdsplanning heeft Ollongren nu afspraken gemaakt met de regio en met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De afspraken over het tijdpad zijn "een mijlpaal", vindt Ollongren. "De afgelopen jaren is de planning te vaak gewijzigd en dat heeft het vertrouwen van bewoners in het aardbevingsgebied geschaad. Dit plan helpt de versterkingsoperatie vooruit."

In 2018 besloot het kabinet de gaskraan geleidelijk dicht te draaien. De gaswinning is inmiddels gezakt tot een niveau dat veilig wordt geacht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Naar verwachting gaan de gasinstallaties in het Groningenveld volgend jaar in een waakvlamstand. Alleen in zeer koude winters worden ze dan nog gebruikt.

Groningers zullen nog jaren last hebben van aardbevingen

In de nacht van maandag op dinsdag werd het Groningse dorp Garrelsweer opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 3.2, de zwaarste sinds 2019. Twaalf uur eerder was er in het dorp al een lichtere aardbeving met een magnitude van 0.6 gemeten.

Volgens inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen zullen de aardbevingen ondanks het afbouwen van de gaswinning de komende tijd nog vaker voorkomen. Het "tot rust komen" van de gasvelden gaat mogelijk meer dan tien jaar duren, zegt hij tegen de NOS. In die tijd zijn nog bevingen mogelijk, "helaas ook met een magnitude zoals we nu hebben meegemaakt".

Kockelkoren noemt de aardbeving in Garrelsweer "dramatisch" voor de inwoners van Groningen. Volgens de inspecteur-generaal zijn alle preventieve maatregelen uitgeput. "Feit is dat dit veel mensen verontrust en de onzekerheid van mensen verder aanwakkert. Daarom is het belangrijk dat alle aandacht uitgaat naar wat we wél kunnen doen. De bevingen kunnen we helaas niet stoppen."

De afgelopen weken zijn er relatief veel voelbare aardbevingen geweest in Groningen. Op 4 oktober waren in het dorp Zeerijp twee bevingen (2.5 en 2.2) en werd ook Appingedam getroffen (1.8). Beide plaatsen liggen in de buurt van Garrelsweer.