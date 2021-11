Dinsdag wordt het kil en grijs herfstweer, met veel bewolking en lage temperaturen. Wel blijft het overwegend droog.

De grijze bewolking overheerst in het hele land, maar het blijft bijna overal droog. Lokaal kan er wat motregen vallen. Met temperaturen tussen de 6 en 8 graden is het tamelijk kil.

De dag begint windstil, maar in de loop van de middag steekt een zwakke zuidwestelijke wind op. In de avond neemt de wind in de kustprovincies toe naar matig, langs de noordwestkust mogelijk naar vrij krachtig.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag trekt er een zwakke storing over het land. Van tijd tot tijd kan het wat regenen.

Ook donderdag kan er nog een bui vallen, maar dan laat de zon zich in de middag ook weer vaker zien. Het wordt dan zachter, met 10 tot 12 graden.