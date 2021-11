In het Groningse dorp Garrelsweer is maandagnacht even voor 1.00 uur een stevige aardbeving geweest, met een kracht van 3.2 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Zo'n 12 uur eerder werd in het dorp een lichtere aardbeving gemeten, met een kracht van 0.6. Er zijn geen berichten over schade.

De schok was maandagnacht voelbaar in grote delen van de provincie en in de stad Groningen. In de afgelopen weken zijn in de provincie Groningen diverse aardbevingen gemeld. Vorige week was er een beving in het dorp Westeremden. De bevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta wordt net als veel andere dorpen in Groningen regelmatig getroffen door aardbevingen. Het KNMI registreerde in het dorp tussen Delfzijl en de stad Groningen ook bevingen in 2013, 2014, 2019 en op 31 oktober van dit jaar.

De politieke partijen die de nieuwe regering willen vormen, spraken eerder deze maand in Groningen met slachtoffers van de aardbevingen over de schade die gasboringen al jarenlang veroorzaken. De schokken zorgen voor scheuren in het asfalt, grote schade aan gebouwen en andere overlast.

Ook bestuurders, deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren bij de gesprekken aanwezig. Veel gedupeerden in de provincie hebben hun problemen reeds eerder besproken met ministers en premier Rutte.