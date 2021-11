Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen Jos B. voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Daarnaast zou B. ook kinderporno in bezit hebben gehad.

De toen elfjarige Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Limburgse Brunsummerheide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden op een stukje hei met kerstbomen omringd door prikkeldraad.

B. werd vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor zijn rol bij Nicky's dood en bezit van kinderporno. Beide partijen gingen in hoger beroep.

In een uren durend requisitoir zette het OM gedetailleerd uiteen dat Nicky een onnatuurlijke dood is gestorven, ondanks dat de exacte doodsoorzaak nooit is vastgesteld. Voor die dood zou B. verantwoordelijk zijn.

Nicky volgens OM omgekomen door zuurstoftekort

Dat er geen overduidelijke letsels op het lichaam van Nicky zijn gevonden, past volgens justitie bij verstikking door smoren zoals een hand voor een mond. Het OM wees ter ondersteuning naar twee zedendelicten uit 1984 en 1985, waarvan B. heeft toegegeven erbij betrokken te zijn geweest.

In 1985 tastte de nu 59-jarige man in de broek van twee jongens die met hun schoolklas in een bos verstoppertje aan het spelen waren. Voorafgaand aan dit delict legde B. een hand op de mond en volgens het OM komt dit overeen met wat Nicky zou zijn overkomen.

Niet alleen de hand over de mond, maar ook het betasten in de onderbroek is wat bij Nicky gebeurd zou zijn. Het OM ziet hiervoor bewijs in de negentien DNA-sporen van B. die zijn aangetroffen in de binnen- en buitenkant van de onderbroek van de jongen. Deze zouden passen bij een zedenfeit. Daar komt volgens justitie bovenop dat Nicky's lichaam vlak na zijn dood is onderzocht en dat er beschadigingen zijn geconstateerd die passen bij penetratie.

De plek waar Nicky is gevonden De plek waar Nicky is gevonden Foto: OM

Verklaring B. weggezet als ongeloofwaardig

De verklaring die B. hiertegenover stelt is volgens het OM volstrekt ongeloofwaardig. De man zegt in 1998 een stuk te zijn gaan fietsen, waarbij hem "iets" opviel. Hij zou op onderzoek zijn gegaan en uiteindelijk het lichaam van Nicky hebben gevonden. Niet wetende of de jongen nog leefde, draaide B. hem naar eigen zeggen om en controleerde de ademhaling en hartslag.

Toen hij geen ademhaling en hartslag constateerde, raakte B. in paniek. De man zou zijn vondst nooit hebben gemeld omdat hij bang was dat hij met zijn zedenverleden verantwoordelijk zou worden gehouden, een verhaal dat justitie dus aan de kant schuift.

Het OM zegt tot al deze bevindingen te zijn gekomen zonder de verklaring van Bekir E. De moordenaar van Humeyra verklaart dat B. tegenover hem heeft bekend dat hij Nicky heeft misbruikt en gedood. De officier zei "lang te hebben geworsteld" met de vraag of de verklaring bruikbaar is voor het bewijs, maar uiteindelijk te hebben besloten dat dit niet het geval is.

Het hof kan in het geval van de verklaring van E. nog wel anders besluiten dan het OM. Woensdag is het de beurt aan de advocaat van B., Gerald Roethof.