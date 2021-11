De achttienjarige Youssef K. uit Amsterdam ontkent maandag dat hij een van de twee mannen is op de camerabeelden die 28 juni dit jaar zijn gemaakt bij de mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk. Op een eerste voorbereidende zitting in zijn strafzaak in de Haarlemse rechtbank zei hij niets met de geplande gewelddaad te maken te hebben.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft K. met de twintigjarige Amir S. uit Amstelveen eind juni een aantal jerrycans met brandbare stof en een op afstand bedienbaar explosief tegen de gevel van een Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk geplaatst. Tot een explosie kwam het echter niet. S. werd al snel opgepakt. De aanhouding van K. en een derde verdachte volgde later.

Het was niet de eerste keer dat de supermarkt in Beverwijk doelwit van een aanslag was, maar volgens het OM heeft zowel K. als S. niets van doen met de explosieven die daar eerder werden geplaatst en afgingen. Ook is volgens de officier van justitie geen direct verband gevonden tussen hen en de zes verdachten in die zaak, die ook zijn gelinkt aan aanslagen op Poolse supermarkten in Tilburg, Aalsmeer en Heeswijk-Dinther in december vorig jaar en afgelopen januari. Op een na hebben tot nu toe alle verdachten in de zaken ontkend en gezwegen.

Justitie heeft het onderzoek naar de rol van K. en S. afgerond. De strafzaken van de twee worden naar verwachting begin komend jaar behandeld. Van de derde verdachte, die na zijn aanhouding weer is vrijgelaten, heeft het OM nog niet besloten of hij voor de rechter wordt gebracht. De officier verzette zich maandag tegen het verzoek van de raadsman van K. zijn cliënt - eventueel onder elektronisch toezicht - op vrije voeten te stellen. De rechtbank neemt hierover later een beslissing.

Een duidelijk motief voor de aanslagen op de Poolse supermarkten is tot dusver niet geworden.