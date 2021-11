Een 38-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke brand in een flatgebouw in Capelle aan den IJssel vorige week. Dat meldt de politie maandag.

De brand woedde in de nacht van donderdag op vrijdag in een flatgebouw aan het Reviusrondeel. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Drie anderen moesten met rookvergiftiging naar het ziekenhuis.

De slachtoffers bevonden zich allemaal in dezelfde woning op het moment dat de brand uitbrak. Er werden 25 woningen ontruimd.

De hulpdiensten schaalden groot op om de brand te bestrijden. Om de brand in de ventilatiekanalen te bestrijden, moesten sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.